Volley-semifinale: Middelfart vil følge op på sensationen

Volleyball: Det blev til overraskende udesejre i de første DM-semifinalekampe søndag, hvor Middelfart vandt 3-1 over Gentoftes regerende mesterhold, mens Marienlyst tabte 0-3 til Hvidovre.

Torsdag aften spilles kamp to i serien, hvor man skal vinde tre kampe for at gå videre til finalerne. Middelfart VK spiller klokken 20.00 i Lillebæltshallen mod Gentofte Volley, der er under pres efter det uventede nederlag i søndags. I grundspillet tabte Gentofte kun én af 20 kampe, mens Middelfart blot vandt 11 af 20 kampe.

Men Middelfart med 20-årige Jacob Stein Brinck og 21-årige Nikolaj Hjorth som de toneangivende spillere vandt 3-1 i Gentofte i den første semifinale, hvor Gentofte var uden holdets største profil, Volleyligaens topscorer Peter Trolle, der var ramt af sygdom.

I sidste sæson mødtes de to klubber i DM-finalerne, der gik ud i fem kampe. I kamp fire var der fyldt med næsten 1000 tilskuere i Lillebæltshallen, hvor Middelfart var tæt på at sikre sig guldet. Middelfart VK håber på ny stor opbakning til torsdagens kamp i Lillebæltshallen.

Marienlyst skal forsøge at bryde Hvidovres defensiv og finde vejen til sejr i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre, hvor der er kampstart torsdag klokken 19.00. Marienlyst kan finde optimisme i, at holdet i februar vandt 3-1 over Hvidovre ved de nordiske mesterskaber i Ishøj.

Tredje kamp i de to semifinaleserier spilles på søndag.