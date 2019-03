Med den 20-årige kantangriber Jacob Stein Brinck som den store profil rystede Middelfart favoritterne fra den mondæne del af hovedstadsområdet. Middelfart var med hele vejen til 23-23 i et tæt første sæt, som Gentofte vandt 25-23.

Men i søndagens første semifinale i Kildeskovshallen i Gentofte overraskede Middelfart ved at slå DM-favoritterne 3-1.

I år mødes de to hold i semifinalerne, hvor Middelfart på forhånd var stærkt undertippet mod de danske mestre og suveræne vindere af grundspillet fra Gentofte, der kun tabte en af 20 kampe i grundspillet og havde slået Middelfart 3-0 i begge indbyrdes kampe. Middelfart endte grundspillet som nummer fire med blot 11 sejre i 20 kampe.

Volleyball: Middelfart VK er igen klar til at toppe, når det gælder. I sidste sæson overraskede Middelfart og var få bolde fra at vinde DM-guld efter en intens finaleserie mod volleystormagten Gentofte.

Marienlyst skuffede

Marienlyst skuffede ved at tabe 0-3 hjemme til Hvidovre. Grundspillets nummer to havde svært ved at finde takterne i den første semifinale mod Hvidovre, der sluttede på tredjepladsen i grundspillet.

Marienlyst tabte de tre sæt 17-25, 18-25 og 20-25.

Topscorere for Marienlyst var Simon Bitsch med 10 point og Sigurd Varming med 9 point. Hos Hvidovre var de mest scorende Nicolai Houmann med 13 point og Casper Munk med 11 point.

Hvidovre har hjemmebane i næste kamp på torsdag klokken 19.00. Men pudsigt nok har de to hold præsteret bedst på modstanderens bane. I de to grundspilskampe vandt Hvidovre 3-1 hos Marienlyst, og Marienlyst vandt med samme cifre i Hvidovre. Da de to hold mødtes i semifinalen ved de nordiske mesterskaber i Ishøj, vandt Marienlyst 3-1.