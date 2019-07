Voldtægtsanklage mod Cristiano Ronaldo er droppet

Cristiano Ronaldo slipper for tiltale i en sag, hvor en kvinde har beskyldt fodboldspilleren for voldtægt.

En voldtægtsanklage mod fodboldspilleren Cristiano Ronaldo droppes på grund af manglende beviser.

Det bekræfter anklagemyndigheden i Las Vegas, Clark County District Attorney, i en pressemeddelelse mandag aften.

Sagen er over ti år gammel og handler om en voldtægtsanklage mod den i dag 34-årige Ronaldo. Anklagen blev frembragt af kvinden Kathryn Mayorga, som i dag er 35 år.

Anklagemyndigheden skriver, at det ikke kan bevises, at Ronaldo har voldtaget kvinden. Derfor vil der ikke blive rettet en anklage mod Juventus-spilleren.

I en skrivelse forklarer anklagemyndigheden sagens forløb.

Heri oplyses det blandt andet, at kvinden ringede til politiet 13. juni 2009 og fortalte, at hun havde været udsat for en voldtægt.

Hun ville ikke identificere eller fortælle, hvem gerningsmanden var, eller hvor det var foregået, selv om hun vidste det, oplyser anklagemyndigheden i Las Vegas.

Den amerikanske kvinde har tidligere forklaret, at hun var inde på Las Vegas-natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde, hvor de mødte Ronaldo og siden blev inviteret op i hans penthousesuite på et hotel i Las Vegas.

Kathryn Mayorga, der var 24 år på det tidspunkt, hævdede, at Ronaldo voldtog hende, efter at hun havde afvist ham.

Det svækker ifølge anklagemyndigheden sagen, at politiet ikke var i stand til at indsamle vitale beviser på stedet i 2009, fordi Mayorga valgte at holde det for sig selv.

Det betød også, at politiet ikke var i stand til at få fat i videomateriale, som kunne vise de to personer sammen den aften eller nat.

Anklagemyndigheden oplyser, at de to parter indgik et forlig i 2010, og at politiet ikke hørte noget i over otte år.

28. august 2018 kontaktede Mayorga igen politiet i Las Vegas og bad om at få genåbnet sagen. Denne gang navngav hun Ronaldo, oplyser anklagemyndigheden.

8. juli i år blev der indleveret en anmodning om at retsforfølge Ronaldo, og alle informationer på det pågældende tidspunkt blev gransket.

Anklagemyndigheden har ikke fundet uomtvistelige beviser for voldtægt, og derfor bliver der ikke rejst en anklage.

Ingen af parternes advokater har mandag aften ytret sig om sagen.