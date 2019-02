Voldsomt styrt koster Sky-sprinter en sprængt milt

En træningstur sammen med Tour de France-vinder Geraint Thomas på Tenerife har efterladt Team Skys sprinter og leadout-mand Ben Swift på intensivafdelingen.

På en nedkørsel ramte Swift en sten og styrtede voldsomt. Det resulterede i en sprængt milt, som krævede et indgreb for at stoppe blødningen.

- Der blev lavet et indgreb onsdag eftermiddag for at minimere risikoen for, at blødningen kan begynde igen, lyder det på Sky-holdets hjemmeside.

Utroligt nok brækkede den hurtige brite ikke noget ved styrtet, men krop og hoved har fået mange slag og hudafskrabninger.

Holdlæge Inigo Sarriegui siger:

- Heldigvis mistede han ikke bevidstheden og kunne godt huske ulykken bagefter.

- Vi fortsætter med at overvåge ham de næste dage, men allerede 24 timer efter styrtet havde han det noget bedre.

Ben Swift blev nummer fem til VM i linjeløbet i 2017 og er to gange sluttet på podiet i klassikeren Milano-Sanremo.

Fra 2010 til 2016 kørte han for Sky, men de seneste to år har han været på kontrakt hos UAE Emirates. Her har skader imidlertid ødelagt håbet om at få flere muligheder for at køre sin egen chance.

Fra nytår har han atter været tilbage i stalden hos det britiske storhold.