Vittinghus er færdig i Indonesia Open

Hans-Kristian Vittinghus tabte i to sæt til Jonatan Christie i ottendedelsfinalen i Indonesia Open.

Hans-Kristian Vittinghus er færdig i dette års Indonesia Open.

Den danske badmintonspiller tabte i to sæt i ottendedelsfinalen til Jonatan Christie fra Indonesien med cifrene 20-22, 13-21.

Christie ligger nummer syv på verdensranglisten og er seedet seks i turneringen og blev altså for stor en mundfuld for den 33-årige dansker, der er nummer 26 i verden.

I den første halvdel af første sæt fulgtes de to ad, og Vittinghus viste fine takter, men så slog Christie til og vendte 13-13 til 20-14 på kort tid.

Men en flot slutspurt af danskeren gav ham fem point i træk, inden hjemmebanehåbet dog tog sættet med 22-20.

I pausen mellem første og andet sæt måtte indoneseren have skoen af og lægge is på foden.

Den så dog ikke ud til at genere ham, da han først kom på banen. Hurtigt kom Vittinghus bagud 0-11 efter overbevisende og fejlfri indsats fra indoneseren.

På trods af at Vittinghus fik kæmpet sig flot tilbage i kampen, var der for langt op til Christie, og han endte med at tabe sættet med 13-21.

Indonesia Open er en af de største turneringer på World Touren. Her rangerer den på samme niveau som All England og China Open som en såkaldt Super 1000-turnering. Kun sæsonfinalen rangerer højere.

Turneringen bød torsdag på flere store overraskelser. Den største var, da det lykkedes kinesiske Yuxiang Huang at slå topseedet Kento Momota fra Japan ud af turneringen med en sejr i tre sæt.

Senere torsdag spiller European Games-guldvinderne Mia Blichfeldt og Anders Antonsen.