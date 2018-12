Vittinghus: Forbundet laver personlig hetz mod Øland

Det er et forsøg på at skabe en personlig hetz mod Spillerforeningens direktør, Mads Øland, når Badminton Danmark melder ud, at man ikke vil forhandle om en ny landsholdsaftale med ham.

Det mener spillernes repræsentant, Hans-Kristian Vittinghus.

- De (Badminton Danmark, red.) forsøger at gøre det til en personlig hetz mod Mads, hvilket er fuldstændig uacceptabelt. Mads er vores repræsentant, og vi har fuld tillid til ham, og vi forhandler gennem ham.

- Det er jo ikke hans synspunkter, der bliver fremført ved møderne. Det er sådan set bare ham, der fremfører vores synspunkter.

- Så det er egentlig bare et forsøg fra Badminton Danmark på at gøre det til en personlig hetz mod ham. Det har jeg egentlig ikke specielt meget respekt for, hvis jeg skal være ærlig, siger Vittinghus.

Forbundet sendte torsdag en pressemeddelelse ud om, at forhandlingerne om en ny landsholdsaftale var stoppet, fordi man ikke ønskede at sidde ved forhandlingsbordet med Mads Øland.

Badminton Danmark er klar til at fortsætte forhandlingerne, hvis spillerne vælger en hvilken som helst anden forhandler end Øland, skrev forbundet. Men det kommer ikke til at ske.

Spørgsmål: Overvejer I at finde en anden forhandler?

- Nej, det kan jeg ikke se, hvorfor vi skulle gøre, slår Hans-Kristian Vittinghus fast.

Det er især spørgsmålene om de kommercielle rettigheder, samt hvem der har det sidste ord i forhold til valget af turneringer for spillerne, som skiller parterne.

Men Vittinghus følte ikke, at forhandlingerne gik dårligt, så han undrer sig over Badminton Danmarks udmelding.

- Jeg føler også, at de selv har sagt, at forhandlingerne gik fremad, men de har åbenbart opfattet den seneste korrespondance meget negativt, hvilket bestemt ikke er vores indtryk, siger han.

Og han er bestemt ikke imponeret over forbundets forhandlingstaktik.

- De forsøger selvfølgelig at lægge pres på os, så vi skal bøje af på vores krav. Det er vel bare for at spille presset over på os, hvilket rimelig tydeligt har været deres forhandlingsstrategi hele vejen igennem. Det er også derfor, de har suspenderet landsholdstræningen, mener han.