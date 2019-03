Vinicius snyder Lille til allersidst

AS Monaco tog fredag aften endnu et skridt væk fra bunden.

AS Monaco ser ud til at være i gang med at redde sig i bunden af Ligue 1.

Fredag aften leverede Leonardo Jardims mandskab en god indsats på udebane mod topholdet Lille, og til sidst blev det så til en 1-0-sejr efter en fin scoring af Vinicius.

Den store brasilianer viste fin teknik og fik høvlet bolden i kassen i sidste minut af den ordinære spilletid.

Resultatet sender AS Monaco op på 30 point, og det er ni flere end Dijon, der ligger under stregen - dog for en enkelt kamp færre.