Vildt pokaldrama sikrede OB semifinaleplads: Grytebust blev folkets helt

OB-keeper sørgede med to redninger i straffesparkskonkurrencen for, at fynboerne for første gang siden 2010 er i en pokalsemifinale

FODBOLD: Det blev en gyser med alt, hvad hjertet begærer. Men i sidste ende kvalificerede OB sig for første gang siden 2010 sig til en pokalsemifinale med cifrene 5-4 efter en straffesparks-konkurrence, hvor Sten Grytebust med to klasseredninger på Esbjergs to sidste spark sendte OB videre efter et sandt drama, der blev indledt mere fredeligt. Omkranset af gummigeder, forladte spader og spande til letbanen lå stadion badet i projektørlys og forventninger om den store pokaltriumf sitrede i den gryende forårsluft. OB-træner Jakob Michelsen havde skiftet på ikke færre end seks pladser i forhold til liga-sejren i Horsens og man kunne se, at der manglede rytme og timing, når det gik stærkt. Anfører Janus Drachmann var skadet, Marco Lund havde udfordringer og Anders K. Jacobsen mærkede også lidt. Samtidig ville han holde de mange midtbanespillere skarpe. Og Ryan Johnson Laursen kan ikke tåle en midtuge-kamp, hvis hans hurtige muskelfibre skal bruges mod Brøndby på søndag. Vestjyderne kom kun med tre nye og stillede sig vanen tro på egen banehalvdel. Man lagde dog mærke til lille udfordrende Carlo Holse og det blev også hans raid diagonalt, der splittede OB's organisation. Bolden endte ude i venstre side hos Jesper Lauridsen og så svigtede kommunikationen. Oliver Lund, der fik sit comeback, stod og dækkede græsset, mens Andre Petre uantastet kunne sparke bolden ind ved den bageste stolpe. 0-1, Så hjalp det så lidt, at OB havde styr på bold og kombinationer, men det blev aldrig tvingende, når fynboerne nærmede sig feltet. Bashkim Kadrii skreg på den direkte bold, men fik den ikke. Samtidig traf unge Julius Eskesen forkerte beslutninger i lovende omstillinger og Jens Jakob Dyhr Thomasen virkede også en anelse rusten. Mathias Greve fik heller ikke produceret noget afgørende med uskarpe afslutninger og vestjyderne må have følt sig komfortable, som man siger, når man bare lukker af. Det blev til for meget famlende fynsk korstings broderi og det var tydeligt, at relationerne manglede. Sammen med Mathias Greve havde Mikkel Desler meget plads i Esbjergs venstre side, fordi Emmanuel Oti levede sit eget ubekymrede liv defensivt. Men som i modsatte side var centringerne ind i feltet uskarpe.

Kampen Kort DBU's pokalturnering, kvartfinaleOB-Esbjerg 5-4 efter straffespark (0-1) efter 1-1 i ordinær kamp, 2-2 efter 120 minutter.



Mål: 0-1 Andre Petre (14) sparker Jesper Lauridsens centring fra venstre uhindret ind ved bageste stolpe, 1-1 Anders K. Jacobsen (66) prikker bolden ind via overliggeren, 1-2 Joni Kauko (103) efter dårlig OB-clearing, 2-2 Nicklas Helenius (108) scorer på riposten fra Jeppe Højbjergs handsker efter Jens Jakob Thomasens skud.



OB (3-5-2) Sten Grytebust - Ramon Leeuwin, Jeppe Tverskov (63. Anders K. Jacobsen), Oliver Lund - Mikkel Desler, Mathias Greve, Jens Jakob Dyhr Thomasen, Julius Eskesen (63. Casper Nielsen), Jacob Barrett Laursen (97. Ryan Johnson Laursen) - Nicklas Helenius, Bashkim Kadrii (78. Troels Kløve).



Esbjerg: (4-3-3): Jeppe Højbjerg - Jonas Mortensen (97. Daniel Anyembe), Jeppe Brinch, Jacob Lungi Sørensen, Jesper Lauridsen - Mark Brink, Lasha Parunashvili, Joni Kauko - Carlo Holse (86. Brent McGrath), Adrian Petre (73. Yuriy Yakovenko, Emmanuel Oti Essigba (61. Mathias Kristensen).



Bedste spillere:



OB: Sten Grytebust Esbjerg: Carlo Holse



Dommer: Jakob Kehlet - karakter: 02 - lidt for mange fejl.



Tilskuere: 4.310



Næste kamp: Søndag kl. 18.00, OB-Brøndby, Superligaen.

Anders Jacobsen jubler allerede, mens EfB-keeper Jeppe Højbjerg forsøger at rage bolden ud af målgabet. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Osteklokken Anders K. Jacobsen gjorde sig klar, mens OB var dominerende på bolden uden at komme til noget afgørende mod et EfB-forsvar med tre nye på positionerne. Esbjerg-træner John Lammers gjorde det eneste fornuftige og tog Emmanuel Oti ud, så han fik Mathias Kristensen ind og han spiller ikke inde i en osteklokke som Oti. Her mente OB's fans, at det var tid til fyrværkeri over bag Richard Møller Nielsen-tribunen. Måske vidste de, at Anders K. Jacobsen entré ville gøre godt og give lidt mere krudt i bagdelene. Julius Eskesen og Jeppe Tverskov blev taget ud og også Casper Nielsen kom ind, så OB skiftede til 4-4-2. Proriteringerne var knivskarpe. Mikkel Desler fik skovlet bolden ind omkring feltet og Anders K. Jacobsen dæmpede den straks og prikkede bolden ind via overliggeren, mens Jeppe Højbjerg forgæves forsøgte at hive den ud af målgabet. 1-1. OB's overtag var markant, og Esbjerg ventede på mere tilfældigt rov, når fynboernes koncentration svigtede. Men i mange afgørende situationer var Esbjerg tæt på omstillingerne. Dommertrioen var svagt kørende og overså en angriber mindst en halv meter onside i en kontra og frarøvede vestjyderne en gigachance. Anders K. Jacobsen var snert på i en situation, men i den ordinære kamps overtid måtte Oliver Lund satse for at lukke en kontra med Esbjerg-spillerne i overtal. Og sekunder før tid måtte Sten Grytebust vise sin sikkerhed og parere Joni Kaukos helt åbne skudchance.

Emmanuel Oti Essigba er hurtig, men den lille EfB-fløj har store taktiske udfordringer. Her bliver han bremset af Ramon Leeuwin. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Kauko slog til Så skulle der spilles en halv time mere. Det viste sig, at Ryan Johnson Laursen godt kunne medvirke i hvert fald i 23 minutter, så han blev sat ind i stedet for en træt Jacob Barrett. OB greb spillet igen, men det var vestjyderne, der fik de største chancer i første omgang. Indskiftede Daniel Anyembe stod helt blank, men Sten Grytebust var påpasselig med sin placering. Men efter en dødbold fik OB-forsvaret ikke clearet ordentligt, og så blev den skovlet ind i målfeltet og så stod den store finske skovhugger rigtigt og satte bolden i mål til gæsteføring i minut 103. Måske drog Kauko fordel af en offside-situation, men måske vippede en fynbo bolden videre til ham. Så var OB alvorligt presset og Mathias Greve brændte en enorm chance, men bolden sejlede forbi den fjerneste stolpe, inden Jakob Kehlet gjorde klar til det sidste kvarter. Da Esbjerg i efteråret var i Odense sørgede EfB-keeper Jeppe Højberg for en fynske sejr, da han producerede et kæmpedrop i overtiden, så Casper Nielsen blev noteret for sejrsmålet. Onsdag aften var han også gavmild. Da Jens Jakob Thomasen skød fra distancen kunne Højbjerg ikke holde bolden, og Nicklas Helenius var over den som en grib og udlignede med tolv minutter tilbage af den forlængede spilletid. Men kræfterne sev hos begge hold. Mikkel Desler var færdig af krampe, og så måtte man skride til dramaet fra den hvide plet.

Jakob Michelsen havde nok at spekulere på, når nu han havde valgt at skifte seks mand. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Oliver Lund var stærk i duellerne og viste vilje, selv om han busede lidt voldsomt ind imellem. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)