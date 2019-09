Jon Dahl Tomasson var fredag og lørdag en tur i Sevilla for at snakke med anfører Simon Kjær, og kort efter blev det offentliggjort, at den danske stopper skifter fra Sevilla til Atalanta på en lejeaftale i resten af denne sæson. Her ses Tomasson snakke med spillerne på landsholdet ved tirsdagens træning i Malaga.