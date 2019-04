Vild sejr i Randers: Svendborg Rabbits rejste sig fra gravens rand

Basketball: De vilde kaniner lever endnu. Med et flot comeback i anden halvleg rejste Rabbits sig fra gravens rand med en udesejr på 86-82 og fik efter to nederlag i træk udlignet til 2-2 i kvartfinaleserien mod Randers Cimbria.

Dermed skal serien afgøres i Svendborg på torsdag, hvor vinderen går videre til semifinalerne mod Bakken Bears.

- Vi var ikke klar til at gå på sommerferie endnu, sagde Peter Møller, da han efter at have sunget sejrssang med holdkammeraterne kom ud af omklædningsrummet i katakomberne under Arena Randers.

Med 17 point og høj scoringsprocent var han en af de bærende Rabbits-spillere i sejren, som blev sikret på en stærk anden halvleg.

Rabbits var mod slutningen af første halvleg bagud med otte point, men Rabbits styrede kampen efter halvlegspausen.

Peter Møller var varmere end de islandske gejsere og ramte på fem af sine seks trepointforsøg.

- Når vi rammer vores skud, så får vi troen på os selv, sagde Peter Møller.

Rabbits-spillerne har haft svært ved at score fra trepointlinjen i de første tre kampe, men denne mandag aften i Arena Randers ramte Rabbits på 14 af 27 trepointforsøg. Anfører Mikkel Plannthin og Derrick Wilson var også stærkt skydende med henholdsvis fire og tre treere.

Randers indledte bedst. Charlie Burgess ramte to treere i træk fra hjørnet til 11-5.

Men Rabbits svarede hurtigt igen med treere fra Derrick Wilson og Peter Møller til 11-11.

Derrick Wilson ramte endnu en treer til fynsk føring 15-13 til jubel for de 20-25 Rabbits-fans i Arena Randers.

Men Randers sluttede første periode bedst af med endnu en treer fra Charlie Burgess og et dunk fra Brantley Bynum til 20-15.