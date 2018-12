Vild scoring sikrer Liverpool triumf i lokalbrag

En helt vanvittig afslutning på opgøret sikrede søndag Liverpool en 1-0-sejr over Everton i lokalslaget om Merseyside.

Fem minutter inde i tillægstiden, hvor alle havde indstillet sig på uafgjort, skabte en høj bold besvær for Everton-keeper Jordan Pickford.

Keeperen skulle blot havde ladet bolden passere ud, men han anstrengte sig for at redde den.

I stedet vippede Pickford bolden på overliggeren, og den røg ned foran Divock Origi, der headede sejren hjem, mens hele Anfield eksploderede i jubel.

Sejren betød, at Liverpool holdt trit med Manchester City i toppen.

City har på førstepladsen 38 point, mens Liverpool er to point efter.

Liverpool mødte op med et nederlag til Paris Saint-Germain i Champions League i ugens løb frisk i hukommelsen, men hjemmeholdet var en smule bedre end gæsterne i første halvleg.

Everton bød dog på gedigen modstand, og derfor blev de første 45 minutter en ganske lige og intens affære, der endte uden scoringer.

Trods de manglende mål var der rigeligt med chancer i begge ender i en begivenhedsrig og tempofyldt halvleg.

Yerry Mina og André Gomes forsøgte sig for gæsterne, mens Sadio Mane og Xherdan Shaqiri var tæt på for Liverpool.

Liverpool-keeper Alisson diskede op med en fremragende redning på forsøget fra Gomes. Riposten sprang ud på Gomes, men Joe Gomez fik afværget på mållinjen.

Før opgøret havde Liverpool ikke tabt på hjemmebanen Anfield til Everton i 19 år, hvilket senest skete i september 1999, da Kevin Campbell sikrede Everton en 1-0-sejr med sin scoring.

I de seneste 17 lokalbrag mod Everton i alle turneringer havde Liverpool heller ikke tabt til lokalrivalerne.

Sadio Mane fik en stor mulighed ti minutter inde i anden halvleg, men afslutningen kastede heller ikke en scoring af sig.

Mohamed Salah lod sig udskifte med et kvarter igen, uden at egypteren for alvor havde formået at sætte sit stempel på opgøret, hvor Sadio Mane i stedet var i teten i Liverpools offensiv.

Det begyndte at ligne et opgør, hvor bolden bare ikke ville over målstregen i begge ender.

Indskiftede Origi var tæt på at score mod slutningen, da han fik drejet bolden på træværket, og Everton var pressede i slutfasen.

Dybt inde i tillægstiden blev det hele så afgjort på forunderligste vis, og Jürgen Klopp og co. kunne bryde ud i jubeldans.