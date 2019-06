Vild melding fra stjerne: Jeg kan ikke træne uden at få problemer med at trække vejret

Badminton: Tidligere på ugen kunne Sport Fyn fortælle om de store astmaproblemer, den fynske eksverdensmester i badminton, Viktor Axelsen, har fra græspollenallergi. Problemerne har fået Axelsen til at melde afbud til European Games i Minsk, Hviderusland, der begynder fredag.

I et opslag på Facebook, som stjernen offentliggjorde torsdag, beskriver Viktor Axelsen, hvor slemt, han er ramt. I realiteten kan Axelsen intet foretage sig fysisk uden at få problemer med vejrtrækningen og uden at begynde at hoste.

- De seneste 10-11 dage i Danmark har ikke været sjove for mig, skriver Viktor Axelsen, og han fortsætter:

- Min astma begyndte at tage til for halvanden uge siden, og selv om jeg gør alt for at løse problemet, har jeg fortsat problemer med at trække vejret, så snart jeg er fysisk aktiv. Jeg kan ikke lave den simpleste træning på banen, uden jeg begynder at hoste.

Badmintonstjernen slår fast, at han - efter afbuddet til European Games - vil have fuld fokus på at komme tilbage til "normaltilstanden", og han tilføjer, at han håber, at han snart kan begynde at træne igen.

Axelsen har blandt andet været i behandling på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.

- Jeg er virkelig frustreret over situationen. Jeg havde glædet mig til at komme til Minsk, hvor der også er meget vigtige point på spil i forhold til OL-kvalifikationen.Da lodtrækningen allerede har fundet sted, kan der ikke indkaldes en ny herresingle som erstatning for Viktor Axelsen. I herresingle er Danmark dog fortsat repræsenteret ved Anders Antonsen.