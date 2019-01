Vild forvirring omkring HC Odense-resultat

Håndbold: Lørdag aften var forvirringen total omkring slutresultatet på opgøret mellem HØJ Elite og HC Odense i herrernes 1. division.

På måltavlen stod der 25-25 som kampresultat - også cifre der stod på Divisionsforeningens hjemmeside, tophåndbold.dk, lørdag aften men i følge kilder rettet fra 25-26 tidligere på aftenen.

Ifølge håndboldforbundets officielle hjemmeside dhf.dk har HC Odense imidlertid vundet opgøret 26-25, og det er også det resultat, der fremgår af den officielle kamprapport godkendt af begge holds trænere og af DHF's observatør i hallen hos HØJ Elite.

- Ja, forvirringen er total, og lige nu ved vi ikke, hvor vi står, sagde Sune Gren, sportschef i HC Odense, til Sport Fyn, lørdag aften - med tilføjelsen:

- Vi læner os selvfølgelig op ad den officielle kamprapport. Men vi må have en endelig afklaring på forvirringen. Eksempelvis, om der er manglet at blive noteret en scoring til os undervejs i opgøret.

Da der blev fløjtet af, var spillerne fra HC Odense, der kæmper en hård kamp i bunden af rækken, lykkelige for det ene point. Fra stillingen 9-9 var HC Odense således bagud helt frem til slutfasen - endog med fire mål på et tidspunkt. Men nu lugter fynboerne altså muligheden for at få to point ind på kontoen, hvilket vil betyde, at klubben når op på syv point og i givet fald kun vil være tre point fra Randers HH på den første playoffplads.

HC Odense fik vendt tingene med et vellykket syv mod seks-spil.

Stillingen ved pausen var føring 11-9 til hjemmeholdet fra HØJ.

Mikkel Søby og Niklas Andreasen blev i følge den officielle kamprapport fynske topscorere med hver seks mål. Lasse Rosenfeldt Laursen og Lasse Rosendahl scorede hver tre mål.