Viktor Fischer fortæller, at han har talt med Nicklas Bendtner om, at han skal være professionel og seriøs.

Det har hjulpet Viktor Fischers egen karriere at komme under Ståle Solbakkens vinger i FC København, og han fortæller efter Nicklas Bendtners første træning i klubben, at alle er en lige del af truppen, og ingen får særbehandling af træneren.

- Der er ikke nogen, der er over andre i opførsel eller væremåde, Så jeg går ud fra, at Nicklas er på samme vilkår som os andre i truppen. Jeg har snakket Nicklas om, at han skal virkelig være seriøs og professionel med det, siger Viktor Fischer efter Nicklas Bendtners første træning.

- Man mærker med det samme, når man kommer ind i truppen, at man ikke bliver behandlet anderledes, fortsætter han.

Han vendte selv hjem fra et udlandsophold med blandet succes, ligesom tilfældet er med Nicklas Bendtner.

Der var et massivt fremmøde af pressefolk og fans til den tidligere landsholdsangribers første træning i FCK-trøjen, og det tog Viktor Fischer med et smil.

- Det var fint at have ham med til træning, det er ligesom med enhver ny spiller. Denne gang bare med 200 folk på sidelinjen. Nicklas skal ligesom de andre spillere bare ind og komme i form, siger han.

Viktor Fischer og Nicklas Bendtner jokede også lidt mellem træningsøvelserne, og det virkede som om, de to havde et godt forhold.

- Han (Bendtner, red.) går godt ind i det. Jeg kender ham fra landsholdet, og nu kommer jeg til at lære ham bedre at kende. Han er frisk, spreder glæde og godt humør. Det skal han endelig blive ved med, i takt med at han kommer i form, siger Fischer.

Nicklas Bendtner møder for første gang den danske sportspresse efter sit skifte til FCK, når klubben onsdag holder pressemøde.