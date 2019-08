Viktor Fischer: 3-1-mål gør en kæmpe forskel

Viktor Fischer og Ståle Solbakken er tilfredse med udgangspunktet efter 3-1-sejren over Riga FC på hjemmebane.

FC Københavns 3-1-mål i tillægstiden i den første Europa League-kvalifikationskamp mod Riga FC torsdag aften gør en stor forskel for FCK inden næste uges returkamp.

Det siger FCK-stjernen Viktor Fischer, der ligesom holdkammeraterne jublede voldsomt efter Mohamed Daramys sene fuldtræffer.

- Det sidste mål gør en kæmpe forskel, men intet er afgjort. Det var første halvdel, og resultatmæssigt kan vi være ret godt tilfredse.

- 3-1 giver os en helt anden gameplan i forhold til, hvordan vi kan gribe returkampen an på torsdag. Den nervøsitet, der kunne komme, hvis de scorer det første mål, og vi pludselig er på spanden, kommer vi ikke til at få i kroppen.

- Derfor skal vi måske også være ekstra vakse på, at der er sket meget mere sindssyge ting i fodbold, end Riga vinder 2-0. Vi skal være rigtig kvikke og virkelig tage den opgave seriøst, siger Viktor Fischer.

FC København var overlegne i torsdagens hjemmekamp, og en sejr på 2-1 havde været for lille efter spil og chancer. Letternes udligning til 1-1 i slutningen af første halvleg kom som en uventet lussing for FCK-spillerne.

- Jeg synes, at vi spillede en rigtig god første halvleg, hvor vi blev straffet til sidst. Vi kom udmærket frem til chancer.

- Vi spillede en noget mere jævn anden halvleg, hvor vi så scorede to mål og ikke lukkede nogen mål ind. Sådan kan det også være i fodbold, siger Viktor Fischer.

En positioneringsfejl omkring letternes udligning og de sidste 15 minutter af kampen var de eneste negative nedslag i kampen, mener FCK-manager Ståle Solbakken.

Nordmanden var dog først helt tilfreds efter scoringen til 3-1.

- Riga er sådan et ækelt hold. Jeg har set seks kampe med dem, og de har aldrig givet mere end fire målchancer væk i nogen af kampene, fordi de står så lavt. I dag gav de ni-ti chancer væk. Og så har de altid skabt to-tre stykker, og de har altid scoret. Det gjorde de også i dag.

- Vores tredje mål var meget vigtigt, for det giver os et meget bedre udgangspunkt, siger Solbakken.

Viktor Fischer scorede målet til 1-0. Det var hans første fuldtræffer siden april.

- Jeg er tæt på at sige, at det er en lettelse, men det er sådan en dum overskrift i aviserne. Men det er en lettelse. Hvad end man fokuserer på andre ting eller ej, så hører det sig til, at jeg skal lave mål engang imellem.

- Jeg havde også en rigtig god følelse inden kampen, men det havde jeg også i sidste uge og i ugen før det, siger Viktor Fischer.