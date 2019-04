Viktor Axelsen overvinder småproblemer i Malaysia

Badmintonspilleren Viktor Axelsen er ligesom landsmændene Rasmus Gemke og Anders Antonsen klar til anden runde af World Tour-turneringen Malaysia Open.

Mens de to landsmænd spillede sig videre fra første runde tirsdag, var Axelsen først i aktion onsdag.

Her var den tidligere verdensmester kun kortvarigt i problemer, inden han ekspederede useedede Tzu Wei Wang fra Taiwan ud af turneringen.

I løbet af lidt over en halv time vandt sjetteseedede Axelsen med 21-14, 22-20.

I første sæt var danskeren ikke bagud en eneste gang, og den stil så han ud til at holde i andet sæt, da han slog et stort hul ved 8-3.

Tzu Wei Wang gav dog ikke op. Han kæmpede sig tilbage og var foran 18-15, og nåede tilmed at misse en sætbold, inden Viktor Axelsen vandt kampen.

Når Axelsen torsdag spiller kamp i anden runde i turneringen, bliver det mod ligeledes useedede Lu Guangzu.

Tidligere onsdag var damesinglen Line Kjærsfeldt i aktion i første runde.

Efter at have vundet første sæt mod verdensranglistens nummer syv, He Bingjjao fra Kina, måtte danskeren kapitulere i de efterfølgende to sæt. Kjærsfeldt tabte 21-10, 12-21, 12-21.

Da Mia Blichfeldt tabte tirsdag, er der nu ikke nogen danske damesingler tilbage i turneringen.