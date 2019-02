Vigtig sejr til SUS Nyborg i Skjern

Håndbold, Herrer, 2. Division, Pulje 2, Skjern Håndbold 2-SUS Nyborg 28-29 (12-14)

Det var en meget vigtig sejr, som SUS Nyborg sikrede sig søndag middag i det vestjyske. Et nederlag havde bragt de to hold à point med kun fire spillerunder tilbage, og med kampe mod to andre bundhold i de kommende runder, kan holdet selv sikre sig overlevelse i rækken.

-Vi spiller fokuseret kampen igennem, uden at det bliver en flot kamp, og selv om de kommer i front fem minutter før tid, fastholder vi koncentrationen og vinder på Simon Elsborgs mål femten sekunder før tid, var den glade kommentar fra Mads Rydal efter slutfløjtet. (JOSC)