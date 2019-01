Vigtig brik i GOG's ambitioner: Forlænger aftale med profil

Backen og stortalentet Lasse Møller har sat sin underskrift på en kontraktforlængelse frem til sommeren 2021. GOG ville gerne have haft en endnu længere aftale.

Håndbold: Et af dansk håndbolds største bagspillertalenter, Lasse Møller, har forlænget sit samarbejde med GOG. 22-årige Lasse Møller - søn af den tidligere GOG-målmand og nuværende målmandstræner Bent Møller - havde udløb på sin kontrakt i sommeren 2020, men han har nu sat sin underskrift på en forlængelse af aftalen frem til 2021. Det vil sige, at Møller optræder i klubben på Sydfyn i mindst yderligere to og en halv sæson. Det vides dog ikke, om der er en option for det sidste aftaleår, hvis eksempelvis en udenlandsk klub byder ind på det store talent. Direktør Kasper Jørgensen siger om forlængelsen: - Den er vi rigtig glade for i GOG. Lasse Møller er en vigtig brik i vore bestræbelser på fortsat at være helt fremme i toppen af dansk håndbold. - Ville I gerne have indgået en endnu længere kontrakt med Lasse Møller? - Vi ville da gerne have skrevet fem år med Lasse! Jeg er sikker på, at Lasse havde været profilen i denne sæson i ligaen, hvis ikke han var blevet skadet. Jeg ser frem til to nye sæsoner med en Lasse Møller fri for skader. 7. oktober pådrog Lasse Møller sig en alvorlig knæskade i Lemvig - i et møde med ligaoprykkerne Lemvig-Thyborøn. Op til det tidspunkt havde GOG-backen været ligaens store profil - og topscorer. Møller kom tilbage i GOG-truppen før jul efter en vellykket genoptræningsperiode, og han spiller lørdag, når GOG indleder forårssæsonen i Aalborg efter ligaens pause på grund af VM-slutrunden.

Derfor har Møller nummer 64 Lasse Kjær Møller er 22 år.Han er vokset op i GOG.



Møller leverede en fremragende start på efterårssæsonen og var tæt på VM-slutrunden i Danmark/Tyskland. Den oplevelse satte en alvorlig knæskade dog en stopper for.



Back-talentet har nu forlænget sin aftale med GOG frem til sommeren 2021.



Derfor spiller Lasse Møller med nummer 64: Hans far, Bent Møller, bar nummer 16 i GOG-målet. Det tal fordoblede Lasses storebror, Mikkel, der nu spiller i Sønderjyske. Og Lasse fordoblede så tallet endnu engang til sit rygnummer.

Lasse Møller ligger knæskadet uden for banen i Lemvig, 7. oktober. Møller er tilbage i GOG-truppen og spiller på lørdag i Aalborg. Foto: Karsten L. Sørensen

Kreativ og modig Med forlængelsen er GOG kommet nærmere den situation, klubben altid ønsker, nemlig, at hvis man skal slippe et af sine store navne, skal det være til udlandet og ikke til en konkurrent i ligaen. Akkurat, som det er tilfældet med Niclas Kirkeløkke, som i næste sæson fortsætter karrieren i Bundesligaen - i Rhein-Neckar Löwen. Efter Sport Fyns oplysninger har Skjern Håndbold tidligere viftet med et større pengebeløb foran Lasse Møller for at få et skifte til det vestjyske, og også udenlandske klubber har vist interesse. Men Møller har altså valgt at fortsætte i sin barndomsklub. Han har også i privatlivet etableret sig stabilt med sin kæreste i en lejlighed i Odense. Lasse Møller var overbevist om, at han gerne ville fortsætte i barndomsklubben og siger: - Jeg har fået rigtig meget spilletid og der bliver lagt meget ansvar på mine skuldre i GOG, og det trives jeg godt med. Jeg spiller på Danmarks bedste hold, og i foråret venter der en række spændende kampe i EHF Cuppen. Jeg ser frem til at bidrage alt, hvad jeg kan til, at vi vinder mesterskabet i år, og hvis vi holder niveauet, kommer jeg jo også til at spille i Champions League næste år med GOG. Cheftræner Nicolej Krickau lægger heller ikke skjul på, at han er godt tilfreds med, at han har Lasse Møller til rådighed i de kommende sæsoner. - Det er en meget væsentlig aftale for os. Lasse er en vigtig brik, når vi skal kreere vores spil. Han kan skabe det uventede, han er kreativ, og så er han modig, lyder det fra Krickau.

Truppen på plads Med underskriften er tingene ved at falde helt på plads for GOG med henblik på de kommende sæsoner. Som omtalt onsdag er GOG tæt på at have en erstatning på plads for sin norske målmand, Ole Erevik, der indstiller karrieren efter denne sæson. Der er formentlig tale om 41-årige, svenske Dan Beutler, pt. Malmø HK men tidligere blandt andet SG Flensburg-Handewitt og Lemgo i Bundesligaen. Den islandske landsholdsspiller, Arnar Freyr Arnarsson, 22 år, fra IFK Kristianstad erstatter Lars Hald på stregen, og en ny højre back som erstatning for Niclas Kirkeløkke, der altså rejser til Rhein-Neckar Löwen, har også skrevet under med GOG. Sport Fyn har tidligere erfaret, at der skal være tale om den venstrehåndede højreback Stig Tore Moen Nilsen - ligeledes pt. i IFK Kristianstad.