Viborgs håndbolddamer sender Nykøbing ud af Europa

Det blev til endnu en sejr til Viborg HK over Nykøbing Falster Håndbold i kvartfinalen i EHF Cuppen.

Dansk kvindehåndbold har succes i EHF Cuppen, og lørdag mødtes to danske klubber i en af kvartfinalerne.

Viborg HK vandt hjemme med 24-19 over Nykøbing Falster Håndbold i returkampen i kvartfinalen.

Den første kvartfinale havde Viborg vundet med 28-20, så samlet var der tale om en overbevisende sejr på hele 52-39.

Hvis Nykøbing-spillerne skulle gøre sig forhåbninger om at skabe en overraskelse, så krævede det en god start.

Nykøbing kom da også foran 1-0, men det var den eneste føring, som udeholdet blev noteret for i hele opgøret.

Viborg svarede hurtigt igen og kom foran 6-2, og senere var hjemmeholdet også foran med 10-5.

Nykøbing fik reduceret til 9-13 inden pausefløjt, men kvartfinalen virkede allerede afgjort.

I anden halvleg fulgtes de to danske ligarivaler ad, og det blev mere jævnbyrdigt, men spændingen udeblev.

Carin Strömberg, Ann Grete Nørgaard og Kristina Jørgensen blev topscorere for Viborg med fire mål hver, mens Kristina Kristiansen blev noteret for fire mål for Nykøbing.

Søndag er yderligere to danske hold i aktion, da Team Esbjerg tager imod russiske Kuban Krasnodar. Vestjyderne vandt den første kamp med hele 37-24.

Med fordel af hjemmebane i returmødet ligger det derfor til avancement for Esbjerg.

Danmark er i det hele taget flot repræsenteret i turneringen, hvor også Herning-Ikast søndag skal i aktion.

Herning-Ikast vandt hjemme med 34-26 over kroatiske Podravka Koprivnica i de to klubbers første møde i jagten på en plads i semifinalen.

Så det kunne sagtens ende med tre danske hold blandt de fire bedste i turneringen, der rangerer under Champions League.