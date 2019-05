Viborg-træner forventer ren krig i oprykningsduel

Med en sikker sejr på 4-0 over Fremad Amager gjorde Viborg sit for at slutte som vinder af 1. division, men en Silkeborg-sejr over Nykøbing FC forpurrede viborgensernes chancer for at rykke op i Superligaen.

I hvert fald i første omgang, for nu venter to opgør mod Hobro om en plads i landets bedste fodboldrække i næste sæson.

Viborg-træner Steffen Højer forventer et par drabelige dueller.

- Det bliver ren krig, for det er to hold, som er meget lige. Og vi ved med de playoffkampe, at det er de små ting, som afgør det.

- Men det er godt for os, at vi har lagt pres på os selv ved at sige, at vi ville være nummer et, så vi har allerede spillet mange kampe under pres - og det kan vi bruge nu her, siger Steffen Højer til Viborg Stifts Folkeblad.

Viborg sluttede sæsonen med 13 point i de sidste 5 kampe, men det var ikke nok til at overliste Silkeborg i toppen.

Alligevel er Steffen Højer godt tilfreds med det, han har set fra sit mandskab den seneste tid, men han ærgrer sig også.

- Ingen tvivl om, at vi er hamrende ærgerlige over, at vi ikke kunne holde dem bag os, og at vi kom hertil. Og jeg vågner altså stadig op midt om natten og tænker på kampen nede i Silkeborg, hvor jeg føler, at vi kunne have vundet, siger han.

Viborg og Hobro mødtes senest i en kamp af betydning i 2016, da begge hold lå i Superligaen. Dengang endte det med en sejr til hvert hold.

Første opgør finder sted i Hobro på torsdag, mens returopgøret spilles i Viborg tre dage senere.