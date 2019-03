Det er kun den direkte oprykningsplads til Superligaen, der tæller for 1. divisions førerhold, Viborg FF.

Det siger klubbens cheftræner, Steffen Højer, inden forårssæsonen i 1. division går i gang søndag eftermiddag.

- I år går vi efter top-1. Det vil vi også gøre næste år, hvis vi ikke skulle rykke op. Hvis man går efter at sikre sig oprykning via playoff, er det lidt som at være en del af et lotteri.

- Så vi har en meget stram målsætning, og vi sætter og selv under et pres, men det skal vi også kunne håndtere, for vi vil være nummer et i år, siger Steffen Højer.

Inden sæsonens afsluttende 14 kampe har Viborg fire point ned til Silkeborg på andenpladsen, og seks point ned til Fredericia, Nykøbing og Næstved på tredje- til femtepladsen.

Nummer to og tre spiller playoffkampe mod et superligahold om en plads i Danmarks bedste række i næste sæson, men det er falsk tryghed at satse på oprykning den vej, siger Steffen Højer.

- Vi kommer aldrig til at gå på banen og spille på uafgjort, bare fordi vi har lidt at give af. Jeg mener, at vi har et hold, som på gode dage slår alle, og vi skal vinde mange kampe for at holde de andre bag os.

- Samtidig er fire point heller ikke meget at give af. Vi så Vejle være tæt på at smide et endnu større forspring sidste år, siger den tidligere superligatopscorer.

Han medgiver dog, at konkurrencen i foråret bliver både hård og tæt. Også Fremad Amager og HB Køge ligger inden for otte point af Viborg.

- Der er vel fem-seks andre hold, der ligger i en position, hvor det på ingen måde er umuligt at rykke direkte op.

- Hvis man kan ramme nogle små stimer på tre-fire sejre træk, siger logikken, at man som hold rykker voldsomt i tabellen, fordi der er så mange hold i toppen, og de mødes på kryds og tværs og sætter derfor point til, siger Steffen Højer.

Han har en vurdering af, hvad der kræves, for at de grønblusede til sommer kan vende tilbage til Superligaen efter to sæsoners fravær.

- Hvis vi kan hive to point hjem i gennemsnit i de sidste 14 kampe, så rykker vi også op i Superligaen, siger Steffen Højer.

Klokken 13.45 tager Viborg hul på foråret med en udekamp mod Næstved. Samme tid begynder søndagens øvrige fem kampe i 1. division.