Viborg-træner: Det er fodbold når det er værst

Viborg skal også i næste sæson spille i 1. division.

Det står klart efter et nederlag på 0-2 på hjemmebane til Hobro, som dermed vandt samlet med 3-0.

Derfor var det naturligvis også en skuffet Viborg-træner, der stillede op til interview efter kampen.

- Det er fodbold, når det er værst. Jeg er vanvittigt skuffet. Det har været en lige ved og næsten-sæson. Det er helt vildt tomt lige nu, siger Steffen Højer.

Viborg kom bagud efter mindre end ét minut, og det mente Steffen Højer blev afgørende for, at hjemmeholdet aldrig kom i gang.

- Det så ud til, at det gjorde ondt på os at komme bagud, selv om vi havde talt om, at det kunne ske. Det ramte holdet, at vores målmand lavede den fejl.

Viborg-træneren fandt det tilmed ganske fortjent, at klubben ikke fik mere ud af søndagens opgør. Træneren havde ellers spået sit hold gode chancer inden de to opgør imod Hobro.

- Det var fortjent, at Hobro vandt kamp to, men vi var klart bedre i den første kamp. Vi følte, at vi havde en fornuftig mulighed imod Hobro, men kamp to blev en kæmpe skuffelse, siger Steffen Højer.

Sportschef i Viborg Jesper Fredberg havde allerede efter kampen ambitionen for næste sæson klar - og den var ikke til at tage fejl af.

- Det er vores ambition, at vi skal rykke op. Uden tvivl. Det skylder vi ikke bare os selv, men også fansene, siger Jesper Fredberg.

Sportschefen påpegede dog, at han sammen med resten af direktionen først skal evaluere, hvad den missede oprykning betyder rent økonomisk.

- Det er et gok i nødden rent økonomisk. Vi skal hjem og evaluere det.

Viborg blev nummer to i 1. division i den netop overståede sæson - blot ét point efter Silkeborg, som rykkede direkte op.