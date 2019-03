Viborg og Silkeborg holder presset på hinanden

Både Silkeborg og Viborg var presset i lørdagens runde i 1. division, men sene sejrsmål af begge mandskaber sørgede for status quo mellem de to førerhold.

Seks minutter før tid kom målet, der gav Silkeborg sejren på 2-1 over Fredericia, mens Viborg ventede indtil 86. minut, førend målet i 1-0-sejren ude mod Fremad Amager kom.

Det var den tidligere Silkeborg-spiller Emil Scheel, som stod for det mål.

Både Viborg og Silkeborg har 38 point i toppen af rækken.

Silkeborg var hårdt presset mod Fredericia, der også jagter oprykning i den tætte 1. division, men var alligevel foran 1-0 ved pausen.

Bolden havnede lidt tilfældigt for fødderne af Stephan Petersen i gæsternes felt, men der var intet tilfældigt over hans aktion.

Efter en god tæmning lagde han snarrådigt bolden videre til Ronnie Schwartz, som let kunne sætte bolden i kassen fra kort afstand.

Som kampen skred frem fik Silkeborg flere og flere kontrachancer, men alle blev formøblet.

I stedet punkterede Christian Sørensen stemningen i Silkeborg syv minutter før tid, da hans afrettede langskud sørgede for 1-1.

Men Fredericia så ud til at nyde udligningen for meget, for som flere gange tidligere havde defensiven ikke styr på banens bedste, Silkeborgs 20-årige Magnus Mattsson.

Han sneg sig umarkeret ind i feltet, hvor han modtog bolden i alt for fri position. Den udnyttede han til at banke hjemmeholdet tilbage i front et minuts tid efter udligningen.

Mod slutningen havde Fredericia både et stolpeskud og flere andre gode muligheder for at hente et point.

I rundens øvrige kampe krøb Roskilde væk fra sidstepladsen med en 2-0-sejr ude mod Hvidovre. FC Helsingør tabte 0-2 mod HB Køge, mens Thisted tabte 2-3 til Næstved. Dermed er FC Helsingør og Thisted under stregen.

Nykøbing FC og Lyngby spillede 1-1.

Der resterer 11 runder af 1. division.