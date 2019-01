Viborg har kurs mod slutspil efter chokstart og drama

Viborg HK ligner efterhånden et godt bud på en plads i kvindernes håndboldslutspil på trods af den dårlige sæsonstart, der kostede træner Allan Heine jobbet.

På dagen hvor den nuværende Viborg-træner, Jakob Vestergaard, forlængede sin kontrakt til sommeren 2022, vandt holdet en dramatisk hjemmekamp mod Aarhus United med 25-24.

Sejren betyder, at Viborg cementerer sin syvendeplads i tabellen, hvorfra de otte bedste avancerer til slutspillet.

Holdet har 16 point for 15 kampe, mens Aarhus på sjettepladsen har 17 point.

TTH Holstebro, der ligger på den forkerte side af stregen, har 12 point for 14 kampe på niendepladsen.

Viborg fik en elendig start på kampen og formåede først at score efter otte minutter. Da havde Aarhus bragt sig foran 4-0.

Viborg fik kontakt igen ved 9-9 - blot for at konstatere, at Aarhus få minutter senere igen førte med fire ved stillingerne 13-9 og 14-10, som også blev pausefacit.

I anden halvleg var der mere substans i Viborgs comeback. Der var balance ved 17-17, og derfra var det slut med føringer til udeholdet.

Viborg førte med to mål flere gange i slutfasen, men alligevel var der spænding til sidste sekund.

Aarhus reducerede til 24-25 med et halvt minut tilbage, og i den anden ende skød Viborg på stolpen, så Aarhus havde godt en håndfuld sekunder til at jagte udligningen, men det lykkedes ikke at gøre angrebet farligt.

I onsdagens anden kamp vandt de nykårede pokalmestre fra Nykøbing Falster med 28-21 på udebane over Aalborg, der ligger sidst med tre point.

Nordjyderne kom bedst fra start og førte 6-3, men favoritten arbejdede sig tilbage og gik til pause med en føring på 14-11.

I anden halvleg kom Nykøbing hurtigt foran med otte mål, og så var spændingen punkteret i opgøret.