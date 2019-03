Viborg giver Nykøbing tæsk i første EHF-kvartfinale

Viborg HK vandt med otte mål over Nykøbing F. Håndboldklub, da de to danske hold tørnede sammen i EHF Cuppen.

Viborg HK kom godt fra land i kvartfinalen i kvindernes EHF Cup i håndbold søndag.

Her var Viborg på besøg hos Nykøbing F. Håndboldklub i det første opgør i den rene danske kvartfinale, og Viborg kunne tage hjem med højt humør i bussen og et godt udgangspunkt for returkampen.

Viborg vandt en overbevisende sejr på 28-20 og har dermed et særdeles godt udgangspunkt for at nå videre til semifinalen i turneringen, der rangerer under Champions League.

Tidligere søndag sikrede Team Esbjerg sig også et godt udgangspunkt, da vestjyderne på udebane besejrede russiske Kuban Krasnodar med hele 37-24 i klubbernes første møde i kvartfinalen.

Med fordel af hjemmebane i returmødet ligger det derfor til avancement for Esbjerg.

Danmark er i det hele taget rigt repræsenteret i turneringen, hvor Herning-Ikast fredag på hjemmebane besejrede Podravka Koprivnica 34-26 i de to klubbers første møde i jagten på en plads i semifinalen.

Viborg tager imod Nykøbing F. i returkampen lørdag 9. marts, mens både Herning-Ikast og Team Esbjerg spiller deres returkampe søndag 10. marts.