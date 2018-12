Viborg fyrer sportschef trods førsteplads i 1. division

1. divisionsklubben Viborg FF stopper samarbejdet med sportschef Jesper Larsen. Det meddeler Viborg på sin hjemmeside.

Direktør Morten Jensen har evalueret klubben og organisationen. Han har derfor besluttet sig for at fyre Larsen, som har været i Viborg siden 1. august 2017.

- På baggrund af denne evaluering er konklusionen, at vi ønsker en sportslig organisation med andre kvaliteter, end hvad Jesper Larsen besidder.

- Vi takker ham for sin dedikerede indsats samt positive væsen og ønsker ham det bedste for fremtiden, siger direktør Morten Jensen til Viborgs hjemmeside.

Larsen afleverer et hold, der ligger på førstepladsen i 1. division efter de første 19 runder. Holdet overvintrer dermed som tophold med 35 point.

Selv om Larsen blot har været i Viborg i halvanden sæson, er han godt tilfreds med sin tid i klubben.

- Generelt set har min tid i Viborg FF været fantastisk. Jeg er stolt af den sportslige turnaround, vi har lavet i det seneste halvandet år, og er tilfreds med de resultater, vi har skabt sammen på førsteholdet og i ungdomsregi, siger Jesper Larsen.

Morten Jensen fortæller, at Viborg allerede er begyndt jagten på en ny sportschef, som skal føre holdet op i Superligaen.

- Vi skal finde en person, der sammen med resten af organisationen i første omgang kan være med til at sikre oprykning og dernæst i fremtiden sørge for at nå vores overordnede målsætning om igen at blive en fast del af Superligaen.