Viborg fyrer cheftræner efter misset superligaoprykning

Viborg FF har mandag valgt at fyre Steffen Højer som træner.

1. divisionsklubben oplyser på sin hjemmeside, at den stopper samarbejdet med cheftræner Steffen Højer samt assistenttræner Ralf Pedersen.

Trænerduoen overtog Viborg i august 2017 og har stået i spidsen for holdet i næsten to sæsoner.

I de to sæsoner har Viborg været tæt på oprykning til Superligaen, men misset billetten til den bedste række til slut.

Viborg-sportschef Jesper Fredberg forklarer, at ledelsen efter sæsonafslutningen har evalueret på situationen.

- Vi må desværre konstatere, at vi i to sæsoner ikke har levet op til vores forventninger og målsætning, og derfor mener vi i bestyrelsen og ledelsen, at det er tid til at gå i en ny sportslig retning.

- Det er aldrig nemt at sige farvel, og det gør det ekstra svært, når vi har at gøre med to store klubpersonligheder, siger Jesper Fredberg til klubbens hjemmeside.

- Vi ønsker Steffen og Ralf alt det bedste, og takker dem for deres indsats, lyder det fra sportschefen.

Steffen Højer ser tilbage på de to afgørende playoffkampe mod Hobro med skuffelse. Kampene endte med to sejre til Hobro.

- Jeg er selvfølgelig enormt ærgerlig over beslutningen. Jeg synes, vi har rykket klubben i en professionel retning, og at der langt hen ad vejen er blevet leveret et godt stykke arbejde.

- Det var små marginaler, der gjorde, at vi ikke nåede målsætningen, men jeg kender også godt vilkårene som træner i denne branche, siger Steffen Højer.