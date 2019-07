Viborg-anfører inden premiere: Det kribler i kroppen

Der er ikke råd til mange svipsere i den nye sæson af 1. division, der skydes i gang fredag aften. I hvert fald ikke for de hold, der drømmer om oprykning.

Efter sæsonen er der nemlig kun et enkelt hold, der rykker op i Superligaen, som fra næste sæson skæres fra 14 til 12 hold. Samtidig er der tre hold fra Superligaen, der rykker ned i 1. division.

Motivationen for at nappe den enlige billet til første klasse er stor i Viborg FF, der fredag tager imod FC Roskilde i premieren.

Hjemmeholdet, der i sidste sæson sluttede som nummer to i 1. division og tabte i playoff til Hobro i kampen om en superligaplads, har planer om igen i at blande sig helt i toppen og glæder sig til at tage hul på sæsonen.

Det siger holdets anfører, Jeppe Grønning, til Viborgs hjemmeside.

- Det begynder at krible lidt i kroppen, og vi kan mærke til træning, at det bliver lidt mere alvorligt.

- Vi vil gerne vise et aggressivt og offensivt udtryk. Vi vil være et tophold og spille som et tophold, men vi ved også godt, at der kommer perioder i kampene, hvor vi skal kunne forsvare, og det har vi også arbejdet meget på, siger han.

Ved fredagens kamp har begge de to hold en ny mand siddende i cheftrænerstolen.

Den tidligere FCK-assistenttræner Jacob Neestrup har overtaget sædet i Viborg efter Steffen Højer, der blev fyret i juni efter den missede oprykning.

I FC Roskilde afbrød klubben samarbejdet med tidligere cheftræner Christian Lønstrup, efter at han mistænkte flere af spillerne for matchfixing - en sag som har skabt polemik omkring klubben i løbet af foråret.

Klubben har i stedet hentet Christian Iversen som ny cheftræner, og han glæder sig til premieren, selv om han gerne ville have haft lidt længere forberedelsestid med Roskilde-holdet, der også har hentet en bunke nye spillere til truppen.

- Vi står bedre rustet til sæsonstarten, end vi gjorde for tre uger siden og vigtigst af alt, så glæder vi os, hvilket man har kunne mærke på den gode stemning de seneste par dage.

- Fremadrettet kommer vi til at opleve nogle ting i forhold til spillet, som vi gerne havde oplevet, inden turneringen gik i gang med nogle fejl, der skal rettes til. Det gælder både os i trænerteamet og spillerne.

- Men vi må også forholde os til, at vi har haft en opstart, som de færreste hold har - og også en, som FC Roskilde nok aldrig har haft før, siger cheftræneren til klubbens hjemmeside.

Kampen mellem Viborg og Roskilde fløjtes i gang klokken 18. De resterende ti hold i 1. division skal alle i kamp i løbet af weekenden.