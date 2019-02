Viborg HK mangler millioner for at undgå konkurs

Håndboldklubben Viborg HK er presset på økonomien og i fare for lukning, siger midlertidig leder.

Håndboldgiganten Viborg HK er i alvorlige økonomiske problemer og er i reel fare for lukning, hvis klubben ikke får tilført kapital.

Det siger Jørgen Hansen, der er midlertidig leder i klubben efter fyringen af direktør Henrik Dahl i sidste uge, til Jyllands-Posten.

- Vi skal have tilført kapital. Det er en absolut nødvendighed, og det er vores allerstørste udfordring lige nu.

- Vores økonomi er presset, ligesom den er mange andre steder i håndboldbranchen. Hvis ikke vi får tilført penge, lukker vi, siger han til avisen.

Jørgen Hansen kan ikke sige præcist, hvilket beløb Viborg skal tilføres for at kunne køre videre, men at beløbet er tættere på tre millioner end på ti millioner kroner.

I 2014 var Viborg HK også i alvorlig konkursfare, men blev reddet, da investorer skød 5,2 millioner kroner ind i klubben.

Viborgs håndboldkvinder har vundet 14 danske mesterskaber. Klubben ligger aktuelt nummer syv i HTH Ligaen og bliver formentlig en del af DM-slutspillet.

Da Henrik Dahl i sidste uge blev fyret som direktør lød begrundelsen fra klubben, at det var som følge af økonomiske konsekvenser.

Midlertidig leder Jørgen Hansen var bestyrelsesformand inden fyringen af Henrik Dahl.