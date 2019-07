Vi var dårligere på alle parametre

FODBOLD: OB-træner Jakob Michelsen lagde sig så fladt ned efter kampen, at man ikke ville kunne have set ham ude på græsset, hvis han havde været klædt helt i grønt.

- Brøndby er bedre end os på alle parametre og vinder fuldt fortjent. Vi har endda små marginaler med os ved det første mål og straffesparket, men vi leverer for dårligt til at kunne få point ud af kampen, sagde en skuffet OB-træner.

- Hele paletten rundt var vi ikke gode nok. Det var både taktisk, teknisk og fysisk, at det var galt. Vi skal være skuffede og ærgerlige over, at det, vi leverer ikke er godt nok. I sidste sæson var vi lige med Brøndby og der skal slet ikke være den forskel, som der er i dag.

- Vi har haft to gode præstationer mod FCK og Lyngby og en dårlig en i dag. Vi skal kigge på det i morgen - både på gode ting og de dårlige, og så skal den kamp være nulstillet, for der venter os en svær kamp mod Esbjerg, mente OB-træneren.

- Vi er dårligere både med og uden bold. Faktisk kan jeg overhovedet ikke se noget positivt, selv om vi er foran midt i anden halvleg. Brøndby? Jeg har rigeligt at gøre med mit hold.

Han konstaterede, at Jeppe Tverskov var skadet, men selv om Janus Drachmann humpede ud, så havde OB-træneren en lidt anden forklaring på anførerens udskiftning til sidst.

- Tanken var tom hos Janus, og det var den iøvrigt hos flere af vore spillere, sagde Jakob Michelsen, der som vanligt henviste til sportsdirektør Jesper Hansen, da der blev spurgt om nye spillere og afgange.

- Så længe de har kontrakt her, spiller de i OB og er til rådighed, men tingene kan gå stærkt i den her branche. Det ved vi, fastslog Jakob Michelsen.