Vi spillede bedre end i OL-finalen

Herning: Morten Olsen er en mand til de helt store kampe.

Han spillede en stor rolle, da Danmark vandt OL-finalen mod Frankrig i Rio, og han styrede spillet igen og scorede fem mål mod Frankrig i Hamburg.

- Vi spillede enndu bedre i Hamburg end i Rio, sagde Morten Olsen.

- Frankrig har altid været et hold, som vi har haft stor respekt for, men efter de to sejre ved vi, at vi kan slå dem. Nu har vi respekt for dem længere.

Morten Olsen var med til at forvandle de to franske målmænd til snurretoppen. Thierry Omeyer befandt sig på pressetribunen som kommentator sammen med Daniel Narcisse og Bertrand Gille.

- Det er den chance, jeg har ventet på, og det var en vanvidskamp.

- Det var højt niveau i alle 60 minutter. Da der manglede 10 minutter, var jeg helt sikker på, at franskmændene var færdige.

- Nu skal vi se, om vi kan gøre det samme ved nordmændene. Jeg havde ikke regnet med, vi ville være så dominerende, sagde Morten Olsen.

Som en fan sagde til ham:

- Morten, du har kun en svaghed, og det er, at du er verdens største Brøndby-fan...!