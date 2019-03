Vi spillede bedre end dem

Ramon Leeuwin var lidt ærgerlig over kun at få et point

FODBOLD: Hollænderen Ramon Leeuwin spillede selv en meget stærk kamp, men var alligevel en anelse skuffet bagefter.

- Vi startede anden halvleg virkeligt godt og skulle have scoret til 3-1. Og deres første mål var offside. Sådan så jeg det også på storskærmen, og det andet blev scoret med knæet, sagde Leeuwin, der første hørte om Hany Mukhtars straffespark med hånden fra Sport Fyns udsendte.

Vi leverede en god præstation og viste os frem som et godt hold. Vi kunne have vundet kampen, mente Ramon Leeuwin.

- Men jeg vil virkelig komplimentere vort mandskab. Brøndby spillede et andet system og blev nødt til at lave en anden plan imod os, men alligevel var vi komfortable, og derfor ærgerlige over, at deres første chance er et mål. Vi tabte to point, men det er også god ting at være skuffede efter uafgjort på Brøndby Stadion. Alle følte, at vi kunne have vundet, sagde hollænderen.

- Vi skal nok finde andre i stedet for dem, der er skadet. Vi fik Alexander Ludwig ind og de der kommer ind beviser, at de kan spille. Når vi så os for et par uger siden mod Brøndby, vandt vi, og igen spillede vi bedre end dem og det blev 2-2. Jeg vil ikke sige, at vi er bedre en dem, men vi spillede godt.

Samme følelse havde Bashkim Kadrii, som blev kaldt FCK-svin, da han scorede til 2-1.

- Jeg er mest ærgerlig over, at vi ikke vandt. Det er den følelse, jeg står tilbage med, erkendte Kadrii.