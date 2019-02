FODBOLD: OB's anfører Janus Drachmann måtte udgå efter pausen, men var meget tilfreds med begivenhederne.

- Første gang Horsens var over midten scorer de. Vi holder hovedet koldt og gør mange ting rigtigt. Det bliver naturligvis lettere efter udvisningen, men det er også svært at spille mod otte-ni mand, der står nede. Der var lidt panik de sidste otte-ti minutter, da de smider nogen store frem. Men det var en fortjent sejr og en af de pænere kampe, vi har spillet i Horsens. Vi skaber flere chancer end mange andre har formået, mente Janus Drachmann.

- Jeg havde problemer med baglåret, og jeg fik en lille forstrækning i første halvleg. Jeg kunne ikke sprinte efter pausen og så var det bedre at gå ud og få en frisk ind.

- Jeg vil ikke kommentere på dommeren. Det andet gule kort på Hansson er hårdt, men han kunne være vist ud på det første, hvor han igen havde albuen meget højt oppe mod Casper Nielsen.

- Det her er et skridt på vejen for os. Der venter os tre finaler endnu, og vi skal bruge fire point mere for at nå med i top seks, vurderede OB-anføreren.