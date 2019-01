Veszprem-træner David Davis mener, at René Toft spillede for meget ved VM. Nikolaj Jacobsen afviser kritikken.

Inden mandagens VM-opgør mellem Danmark og Egypten er der ordkrig mellem de to landstrænere.

Striden skyldes Danmarks brug af René Toft Hansen, som torsdag udgik med en skade, der koster mindst fire måneders pause.

Egyptens landstræner, David Davis, er også klubtræner for ungarske Veszprem, der er René Tofts arbejdsgiver.

Spanske Davis mener slet ikke, at René Toft burde have været med til håndbold-VM.

- Han har haft problemer siden oktober, og vi kunne ikke fikse det. Nu er han her.

- Jeg mener, han spiller mere, end han burde. Nu har vi et kæmpe problem. Jeg venter til mandag for at få resultaterne fra lægen, men alle siger, at han er færdig for sæsonen, siger David Davis til TV 2 Sport.

Mandag skal en specialist undersøge, om René Toft skal opereres, og skal han det, venter en pause på seks måneder.

Kritikken fra Veszprem-træneren preller af på den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen.

- Den kritik kunne næsten ikke være skudt mere ved siden af, i og med at René ikke har spillet så meget. Selv Johan Hansen, der kom senere ind i truppen, har spillet mere.

- Jeg kunne næsten ikke have haft ham mindre med. Der har ikke været noget problem med René. Han har gjort det fint og har ikke været presset. Skaden var et direkte uheld, siger landstræneren.

René Toft nåede at spille 1 time og 40 minutter i de seks kampe, han stod på holdkortet. Den ene af dem sad han dog på bænken i hele opgøret.

- Du har selv set kampene, har du ikke? Synes du, at René er blevet brugt for meget?

- Hvis det er for meget brug af René, så skulle vi jo i første omgang slet ikke have udtaget ham. Jeg kunne næsten ikke bruge ham mindre, end jeg har gjort, insisterer Nikolaj Jacobsen.

David Davis harcelerer også over, at det bliver svært at finde en erstatning med samme kvalitet.

- Jeg kan godt forstå, at han er ærgerlig over at miste René, men det skete i et uheld. Ikke i en situation, hvor René blev overbelastet.

- Jeg tror ikke, at han har set nogen af vores kampe, og derfor har han nok udtalt sig lidt i blinde, siger Nikolaj Jacobsen.

I Veszprem er der ifølge klubtræneren en politik om, at hvis en spiller har et problem i den sidste måned før en landsholdssamling, skal han blive i klubben.

- Klubben er nummer et. Alle vil gerne spille for landsholdet, men man må huske på, at kontrakten er med klubben. Nu bliver det et stort problem, siger Davis til TV 2 Sport.

Også den del af kritikken affejer Nikolaj Jacobsen, der selv er klubtræner i tyske Rhein-Neckar Löwen.

- Det er slet ikke noget, klubberne kan bestemme. Det kan man som klub henholde sig til, men i sidste ende er det ikke noget, klubberne har nogen ret til at bestemme.

- Det er i sidste ende helt op til spillerne selv, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark skal spille mod Egypten mandag klokken 20.30 i Boxen i Herning.