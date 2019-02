Vestjysk lussing til Odense Bulldogs

Kampen i Esbjerg var reelt afgjort allerede efter første periode, som Esbjerg vandt 5-0 med fem forskellige målscorere: Anders Koch, Anders Krogsgaard, Andreas Grundtvig, Mark Delargo og Sune Hjulmand. De tre sidste mål faldt i de to sidste minutter af første periode af et effektivt Esbjerg-hold, der havde 11 skud på mål og altså scorede på stort set hvert andet skud.

De fire foregående møder i denne sæson havde Esbjerg Energy også vundet klart, og hjemmeholdet havde også mest at spille for, da Esbjerg kæmper med Aalborg Pirates om fjerdepladsen, mens Bulldogs forlængst har sat sig på sidstepladsen og skal fokusere på næste uges play-in-kampe mod Herlev Eagles om den sidste kvartfinaleplads.

Kollaps til sidst

Ni minutter før tid i tredje periode røg Esbjergs Christian Wejse og Odenses Henry Hardarson begge tidligt i bad efter et slagsmål.

Målmand Teemu Seppänen blev pillet ud to minutter før tid, men Esbjerg opfangede pucken, og Anders Krogsgaard scorede i et tomt mål til 6-3 et minut før tid. Et halvt minut før tid scorede den tidligere Bulldogs-back Andreas Pedersen til 7-3, og to sekunder før tid scorede Jesse James Mychan til 8-3. Et uværdigt fynsk kollaps med tre mål imod i det sidste minut.

Bulldogs var igen uden de skadede Marcus Nielsen og Vojtech Komarek samt den karantæneramte Dmitry Kuznetsov, mens Esbjerg manglede topangriber Colin Vock, der i tirsdagens tv-kamp blev udsat for en hensynsløs tackling mod sit hoved af Aalborgs Jeppe Jul Korsgaard, der er blevet idømt syv spilledages karantæne og dermed misser fem kampe i slutspillet.

Odense Bulldogs spiller søndag klokken 17.30 den sidste kamp i grundspillet hjemme mod Rødovre Mighty Bulls, der fredag tabte 2-3 hjemme til Aalborg Pirates efter straffeslag. Den ordinære kamp endte 2-2, efter at Aalborg havde ført 2-0.

Dermed er Aalborg på fjerdepladsen to point foran Esbjerg inden sidste runde søndag, hvor Aalborg skal til Frederikshavn, mens Esbjerg skal til Sønderjyske.