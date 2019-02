Vestjyder gnider mere salt i BSV's problemer på hjemmebane

Håndboldherrerne fra TTH Holstebro tildelte tirsdag Bjerringbro-Silkeborg (BSV) det fjerde nederlag på hjemmebane i denne sæson i Herre Håndbold Ligaen.

De vestjyske gæster vandt topopgøret med 37-33 og rykker op på ligaens tredjeplads.

De to hold fulgtes pænt ad i de første 30 minutter, og stillingen var 16-16 ved pausen.

I anden halvleg var gæsterne især stærke på kontra, og det lykkedes at opbygge en føring på et til to mål.

Da gæsternes Jonas Porup med ni minutter tilbage øgede til 30-26, lignede det en afgørelse, men BSV-spillerne trak spændingen ud med to reduceringer til 28-30.

Tættere på kom de midtjyske værter ikke, og TTH kunne derfor rejse hjem med en fin skalp mod BSV, der stillede med flere nykårede danske verdensmestre.

BSV er den danske ligaklub, der havde flest spillere med på det landshold, som i januar vandt VM-guld. Fløjen Johan Hansen samt bagspillerne Nikolaj Øris og Nikolaj Markussen var tirsdag i aktion mod TTH.

I december tabte BSV også to hjemmekampe mod GOG og Ribe-Esbjerg.

Mens midtjyderne har åbenlyse problemer på hjemmebane, så er holdet rækkens næstbedste på udebane efter GOG. Den gode udebanestatistik er årsagen til, at holdet indtager ligaens femteplads.

TTH har 27 point på tredjepladsen, som holdet overtager fra Århus Håndbold. Rækken toppes af GOG, der har 30 point.