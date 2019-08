Vestergaard pander et point hjem mod Manchester United

For tredje kamp på stribe tabte Manchester United point. Jannik Vestergaard stod for Southamptons udligning.

Efter to pointtab på stribe i Premier League var Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-hold rejst til den engelske sydkyst i jagten på oprejsning.

Men Jannik Vestergaards danske pandebrask sørgede for, at Southampton fik 1-1 og dermed føjede endnu to tabte point til Uniteds sæsonstartproblemer.

Der var ellers kun spillet ti minutter, før Uniteds sommerindkøbte hurtigløber Daniel James for tredje gang i fire ligakampe viste, at han kan andet end at løbe fra en modstander.

Efter et par træk ind i feltet fra venstre side klappede han smukt bolden op i modsatte målhjørne til 1-0.

Generelt var gæsterne bedst i første halvleg, hvor Southampton havde svært ved at komme frem til de store chancer.

Derfor var United-føringen efter 45 minutter fortjent, men efter pausen kom Southampton bedre ind i kampen og blev farligere i og omkring David de Geas straffesparksfelt.

Samtidig virkede det til, at Manchester United var noget tøvende i forhold til at jagte 2-0-målet, som måske kunne punktere kampen. Og så endte det i stedet galt.

Inden uret rundede en times spil, kom udligningen. Og den havde dansk signatur.

Jannik Vestergaard var med fremme ved et hjørnespark, og han var blevet i feltet, da bolden efter en clearing i første omgang blev sendt tilbage i feltet. Her steg Vestergaard til vejrs og pandede bolden ind til 1-1. Hans første mål for klubben siden skiftet sidste sommer.

Kampen var meget lige, og endnu et Manchester United-pointtab var under opsejling.

Solskjærs mandskab fik imidlertid bedre vilkår i 73. minut, da Southamptons venstre back Kevin Danso med en tåbelig og alt for voldsom tackling tog sit andet gule kort og blev sendt i omklædningsrummet.

Det sikrede gæsterne et stort overtag i resten af kampen, hvor der var flere gode chancer for at snuppe sejren.

Men målet kom aldrig, og så endte det i pointdeling.

United har nu fem point efter fire kampe, mens Southampton har hentet fire point.