_Af Kenneth Beyer_

Det er ofte forbundet med bøder at komme for sent på et fodboldhold. Og på de store hold er bøderne ofte store.

Sådan en ville N'Golo Kanté gerne undgå. Midtbaneslideren mødte i hvert fald op i den franske landsholdslejr kl. 6.30 mandag morgen - hele seks timer før, at der var aftalt mødetid.

Der var kun gået 12 timer fra slutfløjt på Goodison Park, hvor Kanté og Chelsea havde tabt med 0-2 til Everton.

`{"type":"tweet","data":{"id":"1107614924019302400"}}`

`{"type":"tweet","data":{"id":"1107678864594092033"}}`

De franske verdensmestre møder Moldova og Island i EM-kvalifikationen i landskampspausen, inden Kanté skal tilbage til England og kæmpe for en Champions League-plads med Chelsea.