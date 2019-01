Verdensmester i paradressur er årets danske paraatlet

Stinna Tange Kaastrup, der i september vandt to guldmedaljer ved verdensmesterskaberne i paradressur, er årets danske paraatlet 2018.

Det skriver idrætsforbundet Parasport Danmark i en pressemeddelelse.

Den 24-årige fynbo fik onsdag overrakt prisen, der formelt hedder Pressalits Keep Living-pris, ved et pressemøde i DGI Huset i Vejle onsdag.

- 2018 har været et fantastisk år og kulminationen på tre og et halvt fantastiske og succesfulde år med Horsebo Smarties (Tange Kaastrups hest, red.), og det her er en perfekt afslutning på det, sagde prismodtageren onsdag.

Stinna Tange Kaastrup, der er født uden ben, har længe vist højt niveau på den internationale paradressurscene, men 2018 var året, hvor hun for alvor markerede sig som en del af verdenseliten.

Ved VM i Tryon i den amerikanske delstat North Carolina i september tog hun, trods udfordringer med varmen, to individuelle guldmedaljer, ligesom hun satte ny personlig rekord i kür-disciplinen.

Præstationen gjorde, at Stinna Tange Kaastrup i efteråret blev nomineret til Det Internationale Rideforbunds (FEI) pris som verdens bedste ridesportsatlet på tværs af alle discipliner og altså ikke kun inden for paradressur.

- Vi har haft mange fornemme danske parasportspræstationer på den internationale scene i 2018.

- Stinna Tange Kaastrups præstation ved VM i Tryon stikker dog ud som den allerstørste, siger elitechef i Parasport Danmark Michael Møllgaard.

Stinna Tange Kaastrup var nomineret til Årets Sportsnavn ved Sport 2018, men blev sorteret fra, da feltet skulle indskrænkes fra 15 nominerede til 3.

Prisen for årets danske paraatlet er blevet uddelt siden 2002. Sidste år vandt atletikudøveren Daniel Wagner.