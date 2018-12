Verdensforbund laver ny svømmeserie efter massiv kritik

Fina, der er sagsøgt for at udnytte sit monopol mod privat liga, laver stævneserie med forhøjede præmiepenge.

Den Internationale Svømmeunion (Fina) lancerer i 2019 en ny svømmeserie for verdens bedste svømmere.

Den nye serie "Fina Champions Swim Series" vil byde på tre stævner fra marts til maj og få en samlet præmiesum på 25 millioner kroner.

Lanceringen kommer, efter at Fina er blevet sagsøgt af tre topsvømmere for at udnytte sit monopol til at tryne en privat svømmeliga. Andre af sportens profiler har i den forbindelse kritiseret verdensforbundet.

Nu lancerer Fina selv noget, der minder om det, den private liga havde tænkt sig.

- Ved at skabe en ekstra turnering for eliten, laver Fina et sandt svømmeshow, siger Fina-præsident Julio Maglione i en udtalelse.

Finas plan er at invitere både verdens- og olympiske mestre samt verdensrekordholdere og andre toprangerede svømmere med til de nye stævner.

Samtidig skal der blot konkurreres på fire baner af gangen i den nye stævneserie.

Den samlede præmiesum på 3,9 millioner dollar svarende til 25,6 millioner kroner er næsten det dobbelte af præmiesummen ved det igangværende kortbane-VM i Kina. Her er Fina også arrangør.

I weekenden sagsøgte tre svømmere - ungarske Katinka Hosszu og amerikanerne Tom Shields og Michael Andrews - Fina for at udnytte sit monopol, efter at privatligaen International Swimming League (ISL) tidligere på året havde lanceret en ny liga uden om Fina.

Fina truede svømmere med sanktioner, hvis de stillede op, og ISL aflyste senere det første stævne i Torino.

ISL's intentioner er at forhøje præmiepengene i svømmesporten og inddrage atleterne endnu mere end Fina.