Verdens nummer 27 sender Wozniacki ud i tre sæt i Miami

Caroline Wozniacki måtte sent mandag dansk tid sige farvel til WTA-turneringen Miami Open.

Her blev den danske tennisstjerne besejret af verdens nummer 27 fra Taiwan, Hsieh Su-Wei, der i femte forsøg i karrieren lykkedes med at besejre Wozniacki.

Su-Wei vandt kampen 6-3, 6-7 (0/7), 6-2 og er dermed klar til kvartfinalen efter også at have sendt verdensetter Naomi Osaka ud tidligere i turneringen.

Caroline Wozniacki var to point fra at tabe kampen ved stillingen 6-5 til Hsieh Su-Wei i andet sæt, men Wozniacki fightede sig tilbage og vandt sættet i tiebreak bagefter.

I tredje sæt gik Wozniacki dog fuldstændig ned og måtte vinke farvel til Miami Open i ottendedelsfinalen.

Wozniacki lagde ud med at holde sin serv, men det samme gjorde Su-Wei rent og brød bagefter danskeren.

Wozniacki svarede dog hurtigt igen og brød til 2-2 efter et par dobbeltfejl af Su-Wei, og danskeren servede sig efterfølgende foran i kampen.

Hsieh Su-wei udlignede og i det næste serveparti måtte Wozniacki slide længe, inden det endte med et brud og 4-3-føring til Su-Wei, og farmand Piotr Wozniacki måtte give råd i pausen.

Su-Wei havde noget nemmere ved at holde sin serv og bragte sig foran 5-3, men Wozniacki var nede med to sætbolde efterfølgende. Dem overlevede danskeren, men Su-Wei endte med at bryde og tage første sæt 6-3.

Wozniacki svarede igen med det samme og brød til 1-0 i andet sæt og bragte sig foran 2-0 i egen serv. Herefter holdt begge spillere deres server, og Wozniacki bragte sig foran 3-1 og sikrede sig to breakbolde.

De blev misbrugt, og Su-Wei reducerede i stedet til 2-3 og brød til 3-3. Det blev 4-4, inden Su-Wei øgede til 5-4 og kunne have sikret sig sejren ved at bryde Wozniacki bagefter.

Danskeren sled sig dog tilbage på 5-5 og 6-6 i egen serv, og hun sikrede sig et tredje sæt ved at vinde med 7-0 i den efterfølgende tiebreak.

Så var det som om, at kræfterne var sluppet op i tredje sæt, hvor Wozniacki blev brudt to gange og kom bagud 0-3.

Det blev 1-4 og 2-5 i Wozniackis servepartier, inden Hsieh Su-Wei servede sættet og kampen hjem.