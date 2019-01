Veninden om Møllers svømmestop: Hele hendes liv ændrer sig

Jeanette Ottesen mener, at Rikke Møller Pedersen har truffet en "kæmpe" beslutning med sit karrierestop.

Svømmekollegaen Jeanette Ottesen har stor respekt for Rikke Møller Pedersens beslutning om at indstille svømmekarrieren.

Mandag annoncerede den 30-årige svømmestjerne, at hun efter længere tids overvejelser stopper efter 15 år på topplan.

- Det er en kæmpe beslutning, og jeg håber, hun har det godt med det, siger Jeanette Ottesen til DR Sporten.

- Det er ens liv. Det er ikke bare at gå til svømning, det er hele ens liv. Man lægger hele sit liv om, for det er ens job og karriere, så derfor er det noget af det sværeste.

Jeanette Ottesen, der er et år ældre end Rikke Møller Pedersen, frygter selv, at hun aldrig finder noget, hun vil elske ligeså meget som svømningen, den dag hun stopper.

Ottesen vurderer, at det kan medføre en identitetskrise, når karrieren i svømmebassinet er færdig.

- Det er ligesom, hvis man har et job, man elsker over alt på jorden, og som man aldrig kan se sig selv ude af, men man bliver nødt til at sige op. Og hvem er man så, når man ikke er svømmer? Hvilken identitet skal man så finde sig?

- Der er så mange ting i det, så det er mega svært at lægge på hylden, siger hun.

Rikke Møller Pedersen er indehaver af verdensrekorden i 200 meter brystsvømning.

Hun kommer ikke til at slippe svømningen helt. Rikke Møller Pedersen ønsker fortsat at bidrage til sporten via undervisning og igennem projektet Vandakademiet.