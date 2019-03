Vendsyssel-træner holder målmandskampen åben

Michael Tørnes startede igen inde for Vendsyssel i søndagens superligakamp. Men Nicolai Flø er fortsat i spil.

Søndag startede 33-årige målmand Michael Tørnes inde i sin fjerde superligakamp for Vendsyssel FF, da vendelboerne spillede 2-2 mod AGF.

Dermed sad Nicolai Flø igen på bænken på trods af, at den 23-årige spillede samtlige ligakampe i efteråret for den nordjyske klub.

Men Flø kan meget vel komme i spil igen, selv om Vendsyssel nærmer sig nedrykningsspillet og skal kæmpe for klubbens plads i landets bedste række.

- Siden vi startede op i foråret, har vi vist, at vi tør skifte på mange positioner. Vi har mange spillere, der byder sig godt til. Vi har brug for alle - også vores to målmænd.

- Alle poster er åbne for konkurrence, siger cheftræner Jens Berthel Askou.

Han ser dermed også konkurrencen på målmandsposten som meget stor.

Det bekræftede Nicolai Flø, da han spillede torsdagens pokalkamp mod Brøndby, lyder det fra cheftræneren.

- Jeg er glad for de målmænd, vi har. Vi har to gode målmænd med hver deres spidskompetencer.

- De gør hinanden bedre, og de gør holdet bedre. De vil begge gerne spille, og det har de begge fortjent, men vi kan kun spille med én ad gangen, siger Jens Berthel Askou.

Når han skal vælge mellem de to målmænd forud for en kamp, er der flere aspekter i spil.

- Tørnes giver noget kommunikativt og en stærk udstråling ledermæssigt. Det har vi brug for indimellem. Flø har et højt teknisk niveau og en ro over sig.

- De har mange kompetencer begge, men først og fremmest laver de meget få fejl. De er gode holdspillere og har et højt bundniveau, hvilket er vigtigt, slutter Jens Berthel Askou.

Nicolai Flø har startet inde i 20 superligakampe for Hjørring-klubben.