Vendsyssel er lykkelig for 1-1 mod FC København, men også uforstående over for det røde kort.

Den netop overståede superligarunde bød på en ny rekord i forhold til antallet af røde kort i løbet af en enkelt spillerunde.

Vendsyssels Francisco Junior blev således den sjette udviste spiller i løbet af de syv kampe, da han fik to gule kort i 1-1-kampen ude mod FC København.

Det andet gule kort faldt lige før pausen, da Junior stod i vejen for et FCK-frispark.

- Vi blev ophidsede, fordi vi syntes, at det var tyndt. Vi synes, at det var unødvendigt. Hvis du kigger i bogen et eller andet sted, så kan du godt give en advarsel.

- Du kan også sige, at det er fem meter væk, og det er fair nok, og gå nu bare væk, siger Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou og tilføjer:

- Jeg synes, at dommerne har fået alt for meget fokus i den her runde, og det synes jeg, er ærgerligt, for der har været så mange gode præstationer.

Vendsyssel-anfører Alexander Juel-Andersen er lettet over, at det røde kort ikke efterlod nordjyderne helt tomhændede.

- Havde vi tabt, var jeg gået fuldstændigt amok. Jeg ved ikke, om det ville være på dommeren eller Junior.

- Det er jo dumt, at han giver dommeren muligheden for at give det gule kort, men omvendt er det også latterligt dømt og synd for kampen.

- Vi kom til at ligne et hold, der bare ville grave os ned, og det var ikke vores plan.

Det er dog primært glæden over det ene point, der præger Vendsyssel-lejren.

- Jeg har sagt tillykke til mine spillere. Det føles nærmest større end at vinde 11 mod 11. Det var en fantastisk præstation. Det kan de være stolte af, siger Jens Berthel Askou.