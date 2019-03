Vendsyssel-stopper er frustreret over sent pointtab

Søndag tog Vendsyssel og Hobro hul på pulje 2 i nedrykningsslutspillet med et hæsblæsende 3-3-opgør.

Vendsyssel førte ellers 3-1 med et kvarter igen, men i sidste sekund satte Pål Alexander Kirkevold sin anden scoring ind bag Nicolai Flø i Vendsyssel-målet, og så nappede Hobro det ene point.

Det irriterer Vendsyssel-stopper Jakob Hjorth, der for anden kamp i træk startede inde efter sin hjernerystelse, der har holdt ham ude i et halvt år.

Vendsyssel og stopperen selv spillede en god kamp, hvor de især dominerede i kampens første time. Derfor er stopperen ekstra irriteret over, at det kun blev til et point.

- Det kan slet ikke beskrives, hvor ærgerlig jeg er. Vi stod godt, vi spillede godt, og så lavede de tre tilfældige mål.

- Det er så frustrerende. Jeg hader den stemningen, der er, når vi ikke vinder, og det har vi ikke gjort i noget tid nu, siger Jakob Hjorth.

Dermed smed Vendsyssel vigtige point i bestræbelserne på at holde Hobro bag sig. Forspringet er på et point i stedet for de fire, som en sejr havde betydet.

Men Jakob Hjorth er optimistisk og er sikker på, at vendelboerne nok skal sikre sig tredjepladsen.

- Vi er bedre end dem, og det viste vi i dag. Så jeg er sikker på, at vi nok skal tage den tredjeplads, siger Jakob Hjorth.

Cheftræner Jens Berthel Askou vil ikke kalde kollapset symptomatisk for sæsonen, men han har tidligere i sæsonen set sit mandskab have svært ved at lukke kampene.

- Jeg vil ikke kalde det symptomatisk for vores sæson, men de gange hvor vi har været foran 3-1, så har vi gjort det mere spændende, end det burde være, så vi er nødt til at blive dygtigere til at bevare roen, siger Askou.

Ender Vendsyssel på fjerdepladsen i pulje 2, så venter en duel om direkte nedrykning mod fjerdepladsen fra pulje 1.