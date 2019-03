Vendsyssel har forberedt sig på nedrykningskampe længe

Vendsyssel FF er ikke en top-6 klub og er endt på rette hylde i Superligaens nedrykningsspil.

Sådan lød reaktionen fra Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou, efter at Vendsyssel søndag led endnu et hæderligt nederlag.

På hjemmebane blev det til 0-1 mod FC Nordsjælland, der spillede sig i top-6 med den smalle sejr, mens Vendsyssel indfriede delmålsætningen om ikke at ende sidst i ligaens grundspil.

Jens Berthel Askou ser dog ud over selvransagelsen en fordel i, at vendelboerne længe har kendt sin skæbne.

- Alle kan jo se, at vi ikke er en top-6 klub. Vi har hele tiden været klar over, at vi ville ende i de her nedrykningskampe.

- Vi er afklaret, og vi har benyttet tiden til at forberede os på duellen om overlevelse og på at gøre os konkurrencedygtige i Superligaen, siger Askou.

Nu venter der seks kampe i nedrykningsslutspillets pulje 2, hvor holdet krydser klinger med Hobro IK, AaB samt Randers FC.

Her har Vendsyssel 12 point op til Randers ved skillelinjen, der kan sikre holdet overlevelse.

Vendsyssel-træneren er realistisk i forhold til den pointmæssige afstand, men han vil sætte jagten ind på Randers.

- Vi skal ud at jagte. Der er mange point op, men vi kommer til at gå efter at vinde hver eneste kamp.

- Der er 18 point at spille om, og selv om vi ikke er de mest rutinerede, så synes jeg, at vi har et rigtigt godt fundament, siger Askou.

Vendsyssel-sportsdirektør Ole Nielsen har stor tiltro til sin cheftræner.

- Vi har stor tiltro til, at det projekt, som vi har gang i, også betyder, at vi spiller i Superligaen i næste sæson. Så Jens Berthel Askou er den rette mand ved roret, siger Ole Nielsen.