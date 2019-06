Vendsyssel-direktør: Vi skal spille med om oprykning

Vendsyssel FF trak det korteste strå mod Lyngby, da de to hold søndag afgjorde de drabelige playoffkampe om en plads i næste års Superliga.

Vendelboerne trak nitten, og der venter nu Hjørring-klubben en tur i Danmarks næstbedste række. Men står det til sportsdirektør Ole Nielsen, bliver det ikke et længerevarende ophold.

- Vi har fået nogle dyre lærepenge, men jeg ser os som superligaklub på sigt.

- Når vi går ind til næste sæson, skal vi selvfølgelig spille med om oprykning. Det er det klare mål siger Ole Nielsen.

En nedrykning til 1. division betyder tilpasninger i Vendsyssel, da landets næstbedste række er et helt andet scenarie end Superligaen.

- Der skal tilpasses nogle ting, sådan er det, når man rykker ned. Det er et helt andet scenarie, når det hedder 1. division, siger Ole Nielsen.

Vendsyssel traf inden playoffkampene mod Lyngby beslutningen om at fyre cheftræner Jens Berthel Askou og erstatte ham med Peter Enevoldsen.

Selv om det endte med nedrykning via 1-2 og 2-2 i de to kampe mod Lyngby, understreger sportsdirektøren også efter den mislykkede redning behovet for et trænerskifte.

- Vi havde kun vundet én fodboldkamp ud af 15 inden, så der skulle noget ny energi i truppen i bestræbelserne på at vinde.

- Man får jo aldrig svar på, om det var rigtigt eller forkert, men behovet var der, siger Ole Nielsen.

Lyngbys cheftræner, Christian Nielsen, satte efter kampen ord på den forfatning, hans klub er i, efter den før har været præget af økonomisk kaos.

- Det gamle Lyngby er dødt. Det er en ny tid, vi er økonomiske ansvarlige, og som man kunne se i kampen, skal vi spille med en stor del af vores egne talenter, siger Christian Nielsen om det forestående ophold i Superligaen.