Vendsyssel-anfører efter fejldom: Dommerne skal have hjælp

Vendsyssels anfører, Alexander Juel Andersen, mener, at Superliga-dommere skal have mere hjælp.

Det siger han til TV3+ efter pokalnederlaget til Brøndby, hvor Vendsyssel fejlagtigt fik underkendt et mål for offside.

- Jeg synes, at vi har fin ære af kampen - og vi får også lavet et mål, som på meget ærgerlig vis bliver annulleret. Dommerne ved godt, at den er forkert, men de kan ikke gøre noget ved den nu. De skal have noget mere hjælp, tror jeg, siger Alexander Juel Andersen.

Fejldommen kom efter 73 minutter, da hjemmeholdets Emmanuel Ogude modtog bolden i feltet og hamrede den i mål.

Linjedommeren vinkede for offside, og til Vendsyssels store frustration viste de efterfølgende tv-billeder tydeligt, at Ogude var på den rigtige side af offsidelinjen, da han modtog bolden i feltet.

- Det er klart, at vi er frustrerede, men når de godt selv ved det, så har de brug for noget hjælp. Allerede inde i kampen får vi at vide fra dommerne, at de godt ved, at der var mål.

- Men der er ikke noget at gøre, og det er super ærgerligt - også for dommerne, fordi jeg synes egentlig, at de dømmer en god kamp, siger Alexander Juel Andersen efter kampen til TV3+.

Brøndby vandt pokalkvartfinalen 2-0 på mål af Kevin Mensah og Kamil Wilczek.

Foruden Brøndby er OB klar til semifinalerne i den danske pokalturnering. Om to uger skal Kolding og FC Midtjylland samt Næstved og AaB kæmpe om de sidste to pladser.

Vendsyssel skal rette fokus mod Superligaen, hvor holdet efter 23 kampe er på 12.-pladsen.