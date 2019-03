Vendsyssel FF tilknytter Jan Michaelsen som assistent

Den tidligere landsholdsspiller Jan Michaelsen fortsætter trænerkarrieren i Vendsyssel FF.

Det meddeler klubben mandag på sin hjemmeside, hvor Jan Michaelsen præsenteres som ny assistenttræner.

- Allerede i januar havde vi ansat et nyt supplement til teamet, men af forskellige årsager blev det ikke ført ud i livet.

- Nu har vi i stedet fået tilknyttet Jan Michaelsen, der er en erfaren herre i trænergerningen. Han kommer til at fungere som et godt supplement til vores unge trænerteam, siger sportsdirektør Ole Nielsen.

Jan Michaelsen opnåede 20 A-landskampe for Danmark som spiller, og han var senest træner i Fremad Amager. Han har også tidligere været ungdomstræner i både Dansk Boldspil-Union (DBU) og FC København.

- Jeg kender en del af spillerne i forvejen og har stor erfaring med unge spillere qua min tid i DBU og FC København.

- Mit håb er, at jeg kan være med til at bidrage til nogle små justeringer, nye impulser og give Jens Berthel Askou (red.) og Mike (Tullberg red.) ny inspiration ved, at jeg kommer og ser tingene lidt mere udefra, siger Jan Michaelsen.

Han tiltræder med øjeblikkelig virkning.

Vendsyssel FF deltager i nedrykningsspillet i Superligaen.