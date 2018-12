Vejles trænerteam svinder ind: Assistenter får karantæne

Morten Bisgaard og Giovanni Mazzela får karantæne for at udvise truende adfærd over for en fjerdedommer.

Det bliver en amputeret Vejle-bænk, der skal styre de taktiske dessiner i vejlensernes sidste superligakamp i 2018.

Lørdagens opgør på udebane mod Randers bliver således uden assistenttrænerne Morten Bisgaard og Giovanni Mazzela, der fredag begge er idømt karantæne.

Karantænen har de fået for truende adfærd over for en fjerdedommer i forbindelse med søndagens 1-2-nederlag på hjemmebane til Brøndby.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans.

Kampen blev fløjtet af, akkurat som Vejle havde tilkæmpet sig til et hjørnespark, hvilket medførte store protester rettet mod kampens fjerdedommer.

Ifølge en indberetning fra kampens dommer, Peter Kjærsgaard-Andersen, måtte fjerdedommeren træde et skridt tilbage for at undgå fysisk kontakt med de ophidsede Vejle-assistenter.

Superligaklubben får også en bøde på 10.000 kroner for episoden.

Karantænen til de to assistenttrænere kommer på et ubelejligt tidspunkt for Vejle, da holdet også må undvære sin italienske cheftræner, Adolfo Sormani.

Han afsoner ligeledes karantæne, da han i forbindelse med en karantænedag 10. november ikke kunne holde sig fra at kommunikere direkte med sin bænk, selv om det ikke var tilladt. Det kostede Sormani fem ekstra dage i skammekrogen.